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Царьград

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«Вашингтон Кэпиталз» сокрушает «Питтсбург Пингвинз» 8:3 в Питтсбурге

«Вашингтон Кэпиталз» сокрушает «Питтсбург Пингвинз» 8:3 в Питтсбурге

На арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс» в Питтсбурге «Вашингтон Кэпиталз» одержал убедительную победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:3.

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