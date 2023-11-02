В России могут ввести «отцовский» капитал за рождение третьего ребенка

Ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в размере 1 млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей предлагают в комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (ОП) РФ, выяснили «Известия».
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