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Царьград

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Сергей Собянин: В сентябре Москва переведёт маршрут н14 на электробусы

Сергей Собянин: В сентябре Москва переведёт маршрут н14 на электробусы

В Москве, по словам Сергея Собянина, в сентябре на маршрут н14 будут внедрены электробусы. Это часть программы, которая уже в августе перевела на такой транспорт маршруты н15.

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