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iPhone 14 уже сильно подешевел и продаётся по цене ниже рекомендованной из-за невысокого спроса В Китае

iPhone 14 уже сильно подешевел и продаётся по цене ниже рекомендованной из-за невысокого спроса В Китае

Ещё с момента начала приёма предварительных заказов на новые смартфоны Apple стало понятно, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max являются самыми популярными моделями.

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