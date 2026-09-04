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Регионы России

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Реал уступил Бетису в скандальном матче, Мбаппе не реализовал пенальти

Реал уступил Бетису в скандальном матче, Мбаппе не реализовал пенальти

Изначально хозяева площадки смогли отыграться спустя шесть минут после перерыва благодаря удару Карлоса Эспи в одну калитку, однако гол был отменен из-за офсайда после вмешательства видеоповтора (VAR).

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