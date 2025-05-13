Главный «расследователь» провокации со сбитым над Донбассом в 2014 году «Боингом» покончил с собойНиколай Петров Опасный свидетельКак сообщил британский информационный портал Grayzone, в голландской тюрьме скончался Даниэль Ромейн, который руководил скандальным расследованием катастрофы MH17.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии