Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Опасный свидетель

Опасный свидетель

Главный «расследователь» провокации со сбитым над Донбассом в 2014 году «Боингом» покончил с собойНиколай Петров  Опасный свидетельКак сообщил британский информационный портал Grayzone, в голландской тюрьме скончался Даниэль Ромейн, который руководил скандальным расследованием катастрофы MH17.

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