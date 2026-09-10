Суд РФ вынес приговор белорусу, который работал на СБУ

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданину Белоруссии, который готовил террористический акт по заданию Службы безопасности Украины.
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