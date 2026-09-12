Путин объяснил происходящее в Европе системными ошибками западных глобалистов

Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в Европе стало результатом системных ошибок западных глобалистов в политике, сфере безопасности и экономике, передает ТАСС.
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