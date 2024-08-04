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Адвокаты диаспоры снова в деле, ведь «Рафик» снова ни в чем не виноват

Адвокаты диаспоры снова в деле, ведь «Рафик» снова ни в чем не виноват

И прежде чем перейти к сути статьи, хочу спросить у вас. Друзья, а вы вообще помните откуда взялась эта чудесная фраза о том, что «Рафик не уиновэн»? А я напомню, если кто не совсем понимает о каком Рафике идёт речь и в какой переплет он попал.

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Комментарии
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андрей александров
Этих нелюдей нужно просто особой тройкой.  37 год для них. И вопросов не будет.
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23 час.
Natalija Osminina
Именно так! По ЗАКОНУ. А не самосудом. Нужен а-ля СМЕРШ. Выходит, только один Бастрыкин и способен его создать)))
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23 час.
Алекс Сэм
Для начала надо выслать всех гастарбайтеров на хрен из России, а потом вариант как в ОАЭ человек который приглашает на работу других людей в нашу страну в случае уголовного преследования своих рабочих садится вместе с ними в тюрьму на тот же срок.
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16 час.

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