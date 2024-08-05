Коротченко предложил закрепить участки фронта за олигархами из списка "Форбс": "Не обеднеют"

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предложил закрепить за олигархами из списка "Форбс" участок фронта протяженностью 50 км.
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