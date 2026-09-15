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Подмосковный терапевт Сушков назвал способы быстро снять ночные спазмы в икрах

Подмосковный терапевт Сушков назвал способы быстро снять ночные спазмы в икрах

Ночные спазмы в икроножных мышцах — частая причина обращения к врачам первичного звена. О механизмах возникновения судорог и алгоритме первой помощи рассказал терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков.

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