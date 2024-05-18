Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
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