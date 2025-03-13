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Дональд Трамп заговорил об обратной стороне перемирия для России

Дональд Трамп заговорил об обратной стороне перемирия для России

Дональд Трамп уверен, что перемирие имеет смысл для России, но есть и обратная сторона медали. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме поделился своими соображениями по поводу предлагаемого соглашения о немедленном прекращении огня на Украине.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Никаких преимуществ план &quot;перемирия&quot; в предложенном Трампом виде для России не несёт.
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1 д.
NN
N N
Перемирие выгодно только для укробандитов! И ЕС. Россия будет сидеть тихо и ждать,  когда новых снарядов за месяц Евросоюз наварит для Украины, и и вонючий хохля с наркомвнскмми глазками с радостью дьявола опять полезет в драку? России в чем выгода?
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1 д.
Maxim
слова М.Горького «Если враг не сдаётся, — его уничтожают» напомнил народу И. В. Сталин в приказе 55 от 23 февраля 1942 г.: &quot;Война есть война. Красная Армия берёт в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу Родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдаётся, — его уничтожают» (И.Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза,
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