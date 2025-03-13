Перемирие выгодно только для укробандитов! И ЕС. Россия будет сидеть тихо и ждать, когда новых снарядов за месяц Евросоюз наварит для Украины, и и вонючий хохля с наркомвнскмми глазками с радостью дьявола опять полезет в драку? России в чем выгода?

Maxim

слова М.Горького «Если враг не сдаётся, — его уничтожают» напомнил народу И. В. Сталин в приказе 55 от 23 февраля 1942 г.: "Война есть война. Красная Армия берёт в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу Родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдаётся, — его уничтожают» (И.Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза,