Ароматизированные жидкости для электронных сигарет запретят в России

Это, наверное, тот самый запрет, которому будут искренне рады все здравомыслящие россияне. Власти РФ готовят к принятию законопроект, запрещающий продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии