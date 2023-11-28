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Страна непуганых героев, или Долгий путь мимо Эдема

Страна непуганых героев, или Долгий путь мимо Эдема

В России, как и в любой другой стране, есть свои «завоеватели Галактики», не признающие иных аргументов, кроме силового давления и иных переговоров, кроме безальтернативного навязывания своей точки зрения.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot; Украина не пойдет на мировое соглашение с Россией без выплаты репараций. Кто-то должен заплатить за это&quot;- зам. Мин. юст. Украины Ирина Мудра.
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