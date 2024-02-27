«Завещания советских космонавтов»: после какого случая они перестали их писать

Казалось бы, мало кто так сильно рискует на профессиональном поприще, как космонавты. Сложность аппаратуры, бескрайняя даль безжизненного космоса, гигантские скорости и огромные перегрузки — все эти факторы ежесекундно грозят оборвать жизнь исследователя космоса.