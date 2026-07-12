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Volkswagen сократит модельный ряд на 50% в рамках крупнейшей программы упрощения бизнеса

Volkswagen сократит модельный ряд на 50% в рамках крупнейшей программы упрощения бизнеса

Немецкий автопроизводитель также снизит производственные мощности и сократит сложность комплектацийVolkswagen Group планирует сократить модельный ряд до 50% и уменьшить количество вариантов оснащения автомобилей до 75% в рамках новой программы трансформации бизнеса.

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