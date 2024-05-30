Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    Эти киты были ещё до Советского Союза. Украинский поэт Шевченко - чудовищный выкормыш царской России.Корнилов: России ...
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В Киеве признали, что сознательно нарываются на ядерный удар

В Киеве признали, что сознательно нарываются на ядерный удар

На Украине есть группа людей, которая считает целесообразным спровоцировать Россию на удар тактическим ядерным оружием, и дроновая атака на стратегические российские объекты РЛС может быть как раз частью этого плана.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Сборище ёбнутых от рождения!
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