В Киеве признали, что сознательно нарываются на ядерный удар

На Украине есть группа людей, которая считает целесообразным спровоцировать Россию на удар тактическим ядерным оружием, и дроновая атака на стратегические российские объекты РЛС может быть как раз частью этого плана.
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