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Икарди может летом покинуть «ПСЖ». Ведутся переговоры с «Ювентусом» и «Миланом»

Икарди может летом покинуть «ПСЖ». Ведутся переговоры с «Ювентусом» и «Миланом»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить клубную прописку по окончании сезона.Как сообщает в твиттере инсайдер Николо Скира, супруга аргентинского форварда Ванда Нара, которая также является его агентом, работает над организацией перехода.

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