Икарди может летом покинуть «ПСЖ». Ведутся переговоры с «Ювентусом» и «Миланом»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить клубную прописку по окончании сезона.Как сообщает в твиттере инсайдер Николо Скира, супруга аргентинского форварда Ванда Нара, которая также является его агентом, работает над организацией перехода.