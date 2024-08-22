Пожарные эвакуировали жильцов дома в Чите из-за дымовых шашек от насекомых

В Чите жильцов дома эвакуировали из-за соседей, решивших выкурить насекомых из квартиры. Средством борьбы стали дымовые шашки, но ситуация вышла из-под контроля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
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