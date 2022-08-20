В МИД заявили о бесперспективности попыток исключить РФ из ООН

Западу не удастся добиться исключения РФ из ООН, заявили в российском МИД.Комментируя появившуюся на днях информацию о том, что у представителей российских властей могут отозвать полномочия в ООН, в министерстве назвали эту идею нереализуемой.
Западу не удастся добиться исключения РФ из ООН, заявили в российском МИД.Комментируя появившуюся на днях информацию о том, что у представителей российских властей могут отозвать полномочия в ООН, в министерстве назвали эту идею нереализуемой.
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