Аргументы и Факты

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В МИД заявили о бесперспективности попыток исключить РФ из ООН

В МИД заявили о бесперспективности попыток исключить РФ из ООН

Западу не удастся добиться исключения РФ из ООН, заявили в российском МИД.Комментируя появившуюся на днях информацию о том, что у представителей российских властей могут отозвать полномочия в ООН, в министерстве назвали эту идею нереализуемой.

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