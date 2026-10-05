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Эстонский офицер о переброске к границам РФ: Мы должны одержать победу

Эстонский офицер о переброске к границам РФ: Мы должны одержать победу

В Эстонии заявили, что начали переброску элитных подразделений ближе к российской границе в рамках перехода к стратегии «активной обороны».

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