Axios: США потребовали от Ирака предотвратить атаку Ирана с его территории

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани предотвратить нанесение Ираном удара по Израилю с его территории, в противном случае Ирак ждет ответ со стороны еврейского государства.
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