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Царьград

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Чартеры в Египет зимой вылетят только из Минска

Чартеры в Египет зимой вылетят только из Минска

Чартерные рейсы на египетские курорты в зимнем сезоне будут выполняться только из Национального аэропорта «Минск» для обеспечения стабильности перевозки с учётом погодных условий и ограничений по использованию воздушных зон.

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