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Царьград

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Подростки в ЛНР планировали теракты в школах и церкви. Подробный план и список жертв у них уже были

Подростки в ЛНР планировали теракты в школах и церкви. Подробный план и список жертв у них уже были

В Луганской Народной Республике троим подросткам предъявлены обвинения в планировании терактов. Они организовали закрытую группу в мессенджере и готовились атаковать образовательные и религиозные объекты.

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