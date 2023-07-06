Одэсьци против Пушкина, И не только 

Декоммунизировать одесский железнодорожный вокзал было трудно — до символов «кровавого режима» не допрыгнешь, и внутрь с ведром помоев, дабы осквернить сталинские барельефы, не пускали — все-таки объект стратегический.
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