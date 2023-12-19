ленинградская область, г. Выборг

Выборг - город на берегу Выборгского залива Балтийского моря, ведущий свою историю с 1293 года. в средние века город был под властью шведского короля, по приказу которого здесь был заложен мощный замок, дошедших до наших, и являющийся, по сути, главной достопримечательностью города.
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