ленинградская область, г. Выборг

Выборг - город на берегу Выборгского залива Балтийского моря, ведущий свою историю с 1293 года. в средние века город был под властью шведского короля, по приказу которого здесь был заложен мощный замок, дошедших до наших, и являющийся, по сути, главной достопримечательностью города.