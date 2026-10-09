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Шняги.Нет

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Две таблетки и подальше от детей

Две таблетки и подальше от детей

При головной боли многие хватаются за две таблетки аспирина. И мало кто задумывается, что на упаковке есть странное предупреждение: держаться подальше от детей.

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