Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Бойцы российской армии штурмом взяли вражеские позиции на южнодонецком направлении. Как сообщает РИА Новости, добиться такого результата военнослужащим помогла масштабная артподготовка, прошедшая накануне.
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