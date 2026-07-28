В Астрахани отменяют ограничения на продажу бензина

Радостную новость для автомобилистов сообщил губернатор Игорь Бабушкин. В Астрахани с сегодняшнего дня отменяются ограничения по бензину: правило «четный-нечетный» больше не действует, а АЗС переходят на работу в круглосуточном режиме.