Турецкие политики отреагировали на слухи о болезни Эрдогана

Турецкие власти продолжают преследовать депутатов курдской партии, оппозиция Турции выступит одним блоком против правящей партии, Седат Пекер пообещал больше разоблачений после снятия ограничений в соцсетях, турецкие министерства переполнены предметами роскоши — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.