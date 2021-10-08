Мировое обозрение

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Турецкие политики отреагировали на слухи о болезни Эрдогана

Турецкие власти продолжают преследовать депутатов курдской партии, оппозиция Турции выступит одним блоком против правящей партии, Седат Пекер пообещал больше разоблачений после снятия ограничений в соцсетях, турецкие министерства переполнены предметами роскоши — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

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