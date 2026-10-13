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Сбер запустил бесплатную платформу GigaPlatform AI Studio для создания ИИ-агентов без программирования

Сбер запустил бесплатную платформу GigaPlatform AI Studio для создания ИИ-агентов без программирования

Сбербанк представил GigaPlatform AI Studio — бесплатный сервис для частных пользователей, позволяющий тестировать модели искусственного интеллекта и создавать собственных ИИ-агентов без навыков программирования.

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