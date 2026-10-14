14 октября свой профессиональный праздник отмечают работники заповедного дела. Всего в России 342 особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, в том числе в Нижегородской области есть две особо охраняемые природные территории федерального значения — государственный природный биосферный заповедник «Керженский» и национальный парк «Нижегородское Поволжье» имени В.