14 октября свой профессиональный праздник отмечают работники заповедного дела. Всего в России 342 особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, в том числе в Нижегородской области есть две особо охраняемые природные территории федерального значения — государственный природный биосферный заповедник «Керженский» и национальный парк «Нижегородское Поволжье» имени В.
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