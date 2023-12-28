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Безработный смолянин украл деньги из автомата по продаже воды

Безработный смолянин украл деньги из автомата по продаже воды

Мужчина рискнул пятью годами свободы ради 3500 рублей. Индивидуальный предприниматель написал в полицию заявление о том, что из принадлежащего ему аппарата по продаже артезианской воды были похищены деньги.

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