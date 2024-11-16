Боец!Даниил Марков — один из самых духовитых игроков в истории нашего хоккея. Лечь под шайбу в решающий момент встречи даже несмотря на риск получить серьезную травму, играть в финале чемпионата мира со сломанной рукой, выходить на лед с трещиной в ноге и иные спортивные подвиги — все это Маркову было по плечу.
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