У форварда «Спартака» Голдобина родилась дочь: «Поздравляем Николая и его супругу Анну. Желаем счастья и здоровья семье нашего игрока!»

Супруга хоккеиста Анна родила дочь. «Хоккейный клуб «Спартак» Москва поздравляет Николая Голдобина и его супругу Анну с рождением дочери! Желаем счастья и здоровья, любви и благополучия семье нашего игрока!» – говорится в сообщении клуба.
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