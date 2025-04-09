В Брянске на «Телецентре» горожане наблюдали «рогатую» аварию

Как сообщили очевидцы в одном местных пабликов, в районе Телецентра столкнулись новенький троллейбус «Адмирал» и отечественный внедорожник «Нива» html Сегодня днём, 9 апреля, в Брянске произошла серьёзная «рогатая» авария.