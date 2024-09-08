США против Японии использовали летучих мышей и голубей с самовозгорающейся смесью.Выбрасывали тысячи близ городов.Птицы сбрасывали ампулы и смесь возгоралась.Чердаки домов вспыхивали и горели.Почти во всем городе. Рецепт известен.Пора повторить вариант.

лл

лина любимцева

И это все они будут применять против мирного населения... А ЭТО И ЕСТЬ СУТЬ жЫдо-бандэровцев. Безжалостных, коварных и злобных. ВОН, что вытворяли во время ВОВ, а сейчас вытворяют в Секторе газа и в Курской области...