Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ начали применять дроны с зажигательной смесью по рецепту нацистов

ВСУ начали применять дроны с зажигательной смесью по рецепту нацистов

Украинские боевики взяли на вооружение технологию нацистов времен Второй мировой войны и применяют беспилотники с расплавленным металлом.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
США против Японии использовали летучих мышей и голубей с самовозгорающейся смесью.Выбрасывали тысячи близ городов.Птицы сбрасывали ампулы и смесь возгоралась.Чердаки домов вспыхивали и горели.Почти во всем городе. Рецепт известен.Пора повторить вариант.
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7 час.
лл
лина любимцева
И это все они будут применять против мирного населения...   А ЭТО И ЕСТЬ СУТЬ жЫдо-бандэровцев. Безжалостных,  коварных и злобных.  ВОН, что вытворяли во время ВОВ, а сейчас вытворяют в Секторе газа и в Курской области...
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6 час.

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