Украинские боевики взяли на вооружение технологию нацистов времен Второй мировой войны и применяют беспилотники с расплавленным металлом.
ВСУ начали применять дроны с зажигательной смесью по рецепту нацистов
Комментарии
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VG
Vasily Golov
США против Японии использовали летучих мышей и голубей с самовозгорающейся смесью.Выбрасывали тысячи близ городов.Птицы сбрасывали ампулы и смесь возгоралась.Чердаки домов вспыхивали и горели.Почти во всем городе. Рецепт известен.Пора повторить вариант.
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7 час.
лл
лина любимцева
И это все они будут применять против мирного населения... А ЭТО И ЕСТЬ СУТЬ жЫдо-бандэровцев. Безжалостных, коварных и злобных. ВОН, что вытворяли во время ВОВ, а сейчас вытворяют в Секторе газа и в Курской области...
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6 час.
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