Там, где не ждал проблем: как возле банкомата на ровном месте не обрести кучу проблем из-за карты Ольга БезродняяБезопасность при взаимодействии с банковскими картами и банкоматами — это важная тема для каждого гражданина.
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