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Ракетно-космическая область, скорее всего, одна из наиболее наукоемких и ответственных среди всех сфер промышленности

Ракетно-космическая область, скорее всего, одна из наиболее наукоемких и ответственных среди всех сфер промышленности

﻿﻿Ракетно-космическая отрасль, вероятно, является одной из самых наукоемких и ответственных отраслей.

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