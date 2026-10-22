В России обнаружено вредоносное программное обеспечение под названием RFRx003, представляющее значительную угрозу для компаний, использующих серверы на базе операционной системы Linux.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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