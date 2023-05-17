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Ученый Пол Даббар объяснил, почему не стоит бояться ядерной энергии

Ученый Пол Даббар объяснил, почему не стоит бояться ядерной энергии

Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Пол Даббар, в интервью для Esquire объяснил, почему человечество не должно опасаться масштабной стройки АЭС.

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