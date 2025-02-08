В Петербурге директора фирмы осудили на 11 лет тюрьмы за связь с террористами

Он собирал координат городских объектов связи и передавал их запрещенной в России организации В Петербурге суд приговорил к 11 годам лишения свободы 38-летнего мужчину, который пытался вступить в террористическую организацию на Украине.
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