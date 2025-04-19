Меценаты от песчаных карьеров ЛСР, которая на днях заявила, что засеет участки северного намыва травой, придется, первое, изрядно потратиться на озеленение гектаров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Меценаты от песчаных карьеров ЛСР, которая на днях заявила, что засеет участки северного намыва травой, придется, первое, изрядно потратиться на озеленение гектаров.