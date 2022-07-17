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Строительство дома и налоговый вычет

Строительство дома и налоговый вычет

Когда меня спрашивают о налогах, я делаю испуганное лицо и убегаю. Но загородные дома и дачи - любовь моей жизни, а поскольку любовь побеждает, вот нам инфо: Налоговый вычет на строительство дома можно получить, если вы потратились: на приобретение земельного участка для ИЖС, участка с домом, жилого (!) дома, в том числе не оконченного строительством, или доли в нем на разработку проектной и сметной документации; на приобретение строительных и отделочных материалов; на оплату работ и услуг по строительству, достройке и отделке; на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации, создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

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