Строительство дома и налоговый вычет

Когда меня спрашивают о налогах, я делаю испуганное лицо и убегаю. Но загородные дома и дачи - любовь моей жизни, а поскольку любовь побеждает, вот нам инфо: Налоговый вычет на строительство дома можно получить, если вы потратились: на приобретение земельного участка для ИЖС, участка с домом, жилого (!) дома, в том числе не оконченного строительством, или доли в нем на разработку проектной и сметной документации; на приобретение строительных и отделочных материалов; на оплату работ и услуг по строительству, достройке и отделке; на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации, создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.