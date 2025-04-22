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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Гагарина. «Ак Барс» примет «Динамо» Москва при 2-3 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.  В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ».

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