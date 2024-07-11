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В сети появились новые скриншоты ИИ Apple Intelligence

В сети появились новые скриншоты ИИ Apple Intelligence

Пользователи поделились новыми скриншотами будущих функций Apple Intelligence. Последнее бета-обновление iOS 18 Beta 3 показывает меню настроек Apple Intelligence, пока неактивное, но указывающее на интеграцию мощного ИИ-пакета.

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