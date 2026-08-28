Поддельные «Госуслуги» открываются даже по правильному адресу: проверьте одну настройку роутера...

Сообщение от «Госуслуг» пришло вечером, между работой и ужином. Что то про доначисление, ссылка, срок три дня.
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