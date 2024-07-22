🎉 Праздники 🎉 🧠 Всемирный день мозга ⛏️День находок 💪День трудяги ⚔️День Невской битвы 🛡День защитников неба Москвы 🥊Международный день бокса 🍔День толстяка и толстушки 🧮День приближенного значения числа Пи 🏝День гамака 📆 История 22 июля в разные годы 🔹1808 год — завершилось первое русское кругосветное путешествие 🔹1918 год — Совнарком России издал декрет о борьбе со спекуляцией 🔹1944 год — Основан Международный валютный фонд 🔹1951 год — состоялся первый космический полет с участием собак 🔹1959 год — состоялся первый полёт самолёта Ан-10 🔹2011 год — в Норвегии произошёл двойной теракт, унёсший жизни 77 человек.