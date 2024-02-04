МО РФ: Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны Российской Федерации поделилось информацией о том, что артиллеристы, относящиеся к группировке войск «Запад», сумели уничтожить резервы, которые подходили к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.
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